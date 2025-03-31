Глава Можайска провел встречу с жителями

Глава городского округа Можайск Денис Мордвинцев провел встречу с жителями дома № 1, который расположен около территории базы отдыха «Радуга», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Один из важных вопросов — общие коммуникации с базой отдыха, а также состояние дома.

«Поручил специалистам управляющей компании дополнительно выехать на место, провести обследования и оценить фронт необходимых работ. Как только будет информация, обязательно поговорим с жителями дома», — поделился Мордвинцев.

Также глава провел встречу с собственником базы отдыха и арендатором, обсудил состояние водопровода, подачу воды и очистку канализации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.