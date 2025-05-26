Глава Мособлимущества вручил награды сотрудникам БТИ в связи с их профпраздником

В аппарате управления бюро технической инвентаризации (БТИ) Московской области состоялась торжественная церемония вручения почетных грамот лучшим из лучших сотрудников. Мероприятие, в котором принял участие министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, приурочено ко дню работника БТИ. Этот профессиональный праздник ежегодно отмечается 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«В этом году БТИ, одному из ведущих предприятий в области технической инвентаризации и технического учета недвижимости, исполнилось 98 лет. Без преувеличения уверенно можно сказать, что БТИ Московской области является лидирующим учреждением по предоставлению услуг в сфере технической инвентаризации, а специалисты по-прежнему остаются востребованными. Ваша работа важна и значима, ведь именно от вашего профессионализма зависит качество документации, достоверность учета объектов недвижимости. Благодарю коллег за нашу совместную плодотворную работу. Желаю и в дальнейшем держать курс на достижение отличных результатов! Успехов и удачи вам во всех начинаниях», — сказал в своем выступлении Тихон Фирсов.

По словам генерального директора БТИ Московской области Нелли Алексеевой, повышение качества и доступности услуг населению является одним из основных направлений учреждения.

«Наш ориентир — повышение качества и удобства оказания услуг жителям. Буквально в этом году мы сократили сроки предоставления услуг, расширили перечень объектов недвижимости, в отношении которых можно получить технический паспорт в электронном виде. Кроме того, внедрили новую функцию: заявитель теперь может выбрать удобную дату и время выезда специалиста. Несмотря на почти вековую историю технической инвентаризации, учреждение развивается, идёт в ногу со временем, используются современные цифровые технологии. Но главным при этом остается коллектив, сплоченная команда, которая успешно справляется с поставленными задачами. Благодарю всех сотрудников за личный вклад. Желаю стабильности и ярких перспектив!» — отметила Нелли Алексеева.

По словам гендиректора БТИ Московской области, с начала года учреждение выполнило порядка 35 тыс. заказов, из них свыше 3 тыс. онлайн. В тройке лидеров по предоставлению услуг: изготовление справок, их выдано с начала года более 11 тыс., изготовление технических паспортов — свыше 5 тыс. и изготовление технических планов — около 4,5 тыс.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.