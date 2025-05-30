Глава Лосино-Петровского проверил обустройство пешеходной дороги по ул Строителей

В рамках обхода территории глава округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил ход работ по обустройству пешеходной дорожки по улице Строителей, дом № 11. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы реализуются по программе Московской области «Пешком». Между администрацией и подрядной организацией заключен контракт на проведение ряда мероприятий по обустройству:

выемке грунта;

устройству подстилающих материалов;

установке бортового камня;

укладке асфальтового покрытия;

завозу и планировке грунта;

посеву газона.

Подрядная организация приступила к работам 15 мая, полностью завершить планируем до 5 июня.

За счет объемов контракта на ямочный ремонт автомобильных дорог тротуар будет продолжен до соединения с имеющейся пешеходной коммуникацией. Также будет обустроено парковочное пространство напротив городской библиотеки, общей площадью более 230 кв. м.

Во время обхода также обратились жители по вопросу организации дорожного движения в связи с реализацией масштабных работ по капитальному ремонту теплосетей. Активисты выступили с предложением перекрыть дорогу, ведущую к дому № 11, так как основной поток автолюбителей проезжают позади здания. Предложение лосинопетровцев внесено в протокол и будет рассмотрено в рамках комиссии по дорожно-транспортному движению.

Кроме того, обратили внимание на ненадлежащее качество содержания общественной территории и дорог. Присутствует мусор, смет и несвоевременно окошена трава. Сергей Джеглав дал поручение сотрудникам МБУ «Городское хозяйство» привести все в порядок.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.