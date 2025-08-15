Глава Лосино-Петровского провел встречу с жителями Топорково

«Вместе с командой, профильными заместителями, руководителями структурных подразделений и муниципальными депутатами, разобрали ряд вопросов, волнующих наших жителей. Вот некоторые из них. Жители деревни просят сделать капитальный ремонт автомобильной дороги до пожарного пруда на улице Нагорной. Рассмотрим возможность включить этот участок в план работ на 2026 год. Через СНТ „Малиновка“ часто проезжают крупногабаритные автомобили. Техника разрушает дорогу, что приводит к затруднению передвижения здесь на легковых машинах. Такое количество большегрузных автомобилей связано с активным строительством частных домов в СНТ. Будем включать эту дорогу в план ремонта», — сказал глава.

Прозвучала просьба обустроить тротуар вдоль улицы Центральной от храма до остановки. Сейчас прихожане вынуждены ходить по проезжей части, что крайне небезопасно. Данная дорога регионального значения. Направили повторно в «Мосавтодор» письмо о необходимости устройства пешеходного тротуара.

Также на улице Центральной необходим дорожный знак по ограничению скорости. Многие водители не соблюдают скоростной режим, что может стать причиной ДТП или несчастного случая. Рассмотрим вопрос на ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения. Буду держать на личном контроле. Безопасность прежде всего.

Жители указали на нехватку уличного освещения рядом с КП. Поручил сотрудниками администрации совместно с подрядной организацией до конца августа осуществить выезд и комиссионно принять решение о повышении качества уличного освещения в этом месте.

Обратили внимание и на несвоевременный покос травы вдоль автомобильных дорог деревни. Гарантирую покос до 22 августа.

Заявители попросили отремонтировать дорогу от Дубравинского проезда до окончания улицы Солнечной. Выполним на данном участке подсыпку асфальтной крошкой до первого сентября.

Часто без предупреждения и на продолжительное время в деревне отключают электричество, что, конечно, доставляет неудобства жителям. Отключение электроснабжения связано с аварийными ситуациями при неблагоприятных погодных условиях. Управлением ЖКХ направлено обращение в «Россети» о необходимости проведения мероприятий по улучшению качества поставляемого ресурса в данном населённом пункте.

«Встречи с жителями в формате „выездной администрации“ продолжатся. Такой формат отлично себя зарекомендовал удобством и доступностью для жителей отдаленных районов. Не нужно заранее записываться на приём и можно обратиться сразу к нескольким профильным специалистам. Все обращения фиксируются в протокол и подлежат исполнению в установленный срок.» — сказал Сергей Джеглав.

