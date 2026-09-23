Глава Лобни проверила котельную перед запуском отопления в октябре

Глава Лобни Анна Кротова 23 сентября проверила готовность котельной РТС «Лобня» к отопительному сезону. Подачу тепла в округе планируют начать в начале октября с учетом погоды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На котельной РТС «Лобня» ввели в эксплуатацию новый котел мощностью 10 МВт. Объект прошел пробные топки. По словам Анны Кротовой, аварийный запас ресурсоснабжающей организации «ТЭК-10» сформирован полностью: необходимые детали и материалы есть на складах. К нештатным ситуациям готовы аварийные бригады и специализированная техника.

Глава округа сообщила, что коммунальная инфраструктура Лобни проверена и готова к отопительному сезону. Специалисты провели гидравлические испытания теплосетей, профилактику и ремонт оборудования, а также необходимые работы в жилых домах и на социальных объектах. Ранее в городе заменили теплосети на улицах Чехова, Маяковского и Победы. На улице Победы убрали надземную теплотрассу. Новые трубы в пенополиуретановой изоляции помогают снизить теплопотери и риск утечек.

В Лобне также продолжают модернизировать котельную РТС «Красная Поляна». Она обеспечивает теплом и горячей водой 75 многоквартирных домов, где живут более 8 тыс. человек, и 11 социальных объектов. Вместо двух котлов по 30 Гкал/ч установят три по 20 Гкал/ч для повышения надежности станции.

Начать отопительный период планируют в начале октября, точная дата зависит от погоды. После запуска отопления по вопросам теплоснабжения можно круглосуточно обращаться в аварийную службу «ТЭК-10» по телефону +7 (495) 577-04-65.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.