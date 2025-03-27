Глава Ленинского округа поблагодарил за помощь и поздравил сотрудников ЖКХ

В Ленинском городском округе состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника ЖКХ и бытового обслуживания населения. Глава муниципалитета Станислав Каторов поблагодарил за оперативное реагирование представителей управляющих компаний и городских служб, которые были задействованы в ликвидации последствий налета БПЛА в Ленинском округе 11 марта. Об этом сообщает пресс-служба главы округа.

«Наш округ столкнулся с массированным прилетом дронов. Силовые ведомства отреагировали очень профессионально, однако было поражено 4 многоквартирных дома. Руководство управляющих компаний, обслуживающих эти дома, сразу же были на месте. Сотрудники очень оперативно собрали стекла и другие обломки на придомовой территории, организовали пункт обогрева для жителей в своем офисе. После завершения работы саперов незамедлительно приступили к восстановительным работам в пострадавших квартирах и общедомовом имуществе. Хочу сказать огромные слова благодарности за то, что помощь людям у вас в крови, в душе и в сердце», — сказал Станислав Каторов, обращаясь к работникам сферы ЖКХ.

Он особо отметил управляющую компанию, входящую в ГК «Самолет», а также «Тройку Комфорт». Станислав Каторов поблагодарил всех сотрудников, кто работает в команде ЖКХ Ленинского округа, поздравил их с наступающим профессиональным праздником и вручил муниципальные награды.

Сфера жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания Ленинского округа представлена 37 управляющими компаниями, муниципальными предприятиями «Видновское ПТО ГХ», «ДорСервис» и «Благоустройство», ресурсоснабжающими организациями. Данная сфера объединяет специалистов, которые ежедневно делают жизнь людей удобнее и комфортнее. Их отличает преданность делу и ответственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.