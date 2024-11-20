Глава Красногорска обсудил на совещании готовность к отопительному сезону

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков провел расширенное оперативное совещание, акцентировав внимание на сезонных вызовах, которые будут определяющими зимой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С учетом предстоящей смены погодных условий, Дмитрий Волков дал особое поручение всем службам и руководителям структурных направлений — внимательное, добросовестное отношение к содержанию территории и определение приоритетных точек, с которых будет начинаться уборка снега. Ключевые задачи — комфорт жителей, безопасность на дорогах и пешеходной сети.

«Получили паспорт готовности к отопительному сезону, чему предшествовала масштабная подготовка и работа по модернизации объектов инфраструктуры. Помимо реализации восьми больших мероприятий, связанных с сетями и котельными, системами водоподготовки, водообеспечения, теплоснабжения и бесперебойной подачи электроэнергии, на ближайшие три года запланировано еще более 20 глобальных направлений в сфере ЖКХ», — рассказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

На этой неделе состоится большое партийное мероприятие — 29-я конференция регионального отделения «Единой России». И те задачи, которые определили на конференции местного отделения, уже сейчас воплощаются в жизнь.

Уже провели первое заседание оргкомитета по празднованию 80-летия Великой Победы, консолидировав предложения от представителей всех основных направлений и активных жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.