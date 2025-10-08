Глава Котельников проверил ход благоустройства пруда в мкр Силикат

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев совместно с заместителем главы Иваном Жарковым и начальником управления благоустройства Дэвидом Алиевым проинспектировал ход работ по благоустройству пруда в микрорайоне Силикат, у дома № 26, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Подрядчиком является ООО «Норэнс Групп», работы ведутся на общественной территории площадью 19,5 тыс. кв. м.

В настоящее время работы ведутся активно, и большая часть уже завершена: уложена плитка и бортовой камень, смонтированы основания под пирсы, подключено освещение.

Сейчас подрядчик приступил к обшивке пирсов, установке малых архитектурных форм и укладке газона. Также на территории будет проведено дополнительное озеленение.

Завершить благоустройство планируется до конца октября.

После завершения всех работ по благоустройству специалисты очистят водную гладь пруда по Муниципальной программе «Экология и окружающая среда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.