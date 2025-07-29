Глава Котельников осмотрел центральный тепловой пункт в мкр Опытное поле

В городском округе Котельники продолжается проверка готовности объектов ЖКХ к отопительному сезону. Глава муниципалитета Михаил Соболев осмотрел центральный тепловой пункт в микрорайоне Опытное поле, который обеспечивает теплом 8 многоквартирных домов и один социальный объект, сообщает пресс-служба администрации округа.

На ЦТП проведен комплекс подготовительных мероприятий. Выполнены гидравлические испытания теплообменника и разводящих сетей. Поверили манометры, 35 из них заменили на новые. Обновили защитную покраску на участках трубопроводов, восстановили тепловую изоляцию. Кроме того, заменили насосную группу системы отопления — это необходимо для устойчивой работы в период пиковых нагрузок.

Объект технически готов к осенне-зимнему периоду.

«Подготовка города к зиме — это вопрос безопасности и комфорта каждого жителя, поэтому уделяем этой теме особое внимание», — рассказал Соболев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.

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