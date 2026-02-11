Глава Коломны обсудил с жителями вопросы уборки снега и ремонта дорог
Фото - © администрация городского округа Коломна
Глава городского округа Коломна Александр Гречищев вместе с заместителями и профильными специалистами администрации 11 февраля провел личный прием жителей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Вопросы коломенцев в этот раз касались уборки городских и сельских территорий от снега, благоустройства общественных пространств, ремонта дорог, а также выделения земельных участков многодетным семьям.
«Коммунальные и дорожные службы нашего округа уже много дней работают в усиленном режиме. Напомню, что уборка дорог ведется по установленным приоритетам: опасные участки дорог, дороги с высокой интенсивностью движения и автобусные маршруты, городские дороги, дороги внутри сельских населенных пунктов и подъезды к СНТ, загородные дороги. Особенно важно обеспечить проезд общественного транспорта и машин экстренных и городских служб — скорых, пожарных, МЧС, полиции, мусоровозов», — отметил Александр Гречищев.
Безусловно, все обращения не остались без внимания. По тем, которые можно решить в кратчайшие сроки, — глава округа дал соответствующие поручения заместителям. Другие вопросы, требующие более детальной проработки, будут решаться постепенно. Информацию по ним обязательно доведут до жителей.