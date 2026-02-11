Глава Коломны обсудил с жителями вопросы уборки снега и ремонта дорог

Вопросы коломенцев в этот раз касались уборки городских и сельских территорий от снега, благоустройства общественных пространств, ремонта дорог, а также выделения земельных участков многодетным семьям.

«Коммунальные и дорожные службы нашего округа уже много дней работают в усиленном режиме. Напомню, что уборка дорог ведется по установленным приоритетам: опасные участки дорог, дороги с высокой интенсивностью движения и автобусные маршруты, городские дороги, дороги внутри сельских населенных пунктов и подъезды к СНТ, загородные дороги. Особенно важно обеспечить проезд общественного транспорта и машин экстренных и городских служб — скорых, пожарных, МЧС, полиции, мусоровозов», — отметил Александр Гречищев.

Безусловно, все обращения не остались без внимания. По тем, которые можно решить в кратчайшие сроки, — глава округа дал соответствующие поручения заместителям. Другие вопросы, требующие более детальной проработки, будут решаться постепенно. Информацию по ним обязательно доведут до жителей.