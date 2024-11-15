Глава Истры осмотрела монтаж станции обезжелезивания на ВЗУ в Новопетровском

В рамках рабочего выезда глава городского округа Истра Татьяна Семеновна Витушева осмотрела ход работ по монтажу новой станции обезжелезивания воды на ВЗУ в селе Новопетровское. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Углубленную модернизацию коммунального объекта было решено дополнительно добавить в план 2024 года исходя из его текущего состояния и обращений жителей. ВЗУ 1964 года постройки, все это время работал на первоначальных мощностях и никогда не модернизировался. Но до конца текущего года, спустя 60 лет, вопрос качественного обновления данного объекта будет решен.

В настоящее время готовность станции водоподготовки составляет 65%. Работа на объекте началась в октябре, и сейчас уже смонтировано здание блочно-модульной станции, установлены емкости фильтров, идет монтаж оборудования. Также на ВЗУ будет проведена работа по модернизации насосной станции II подъема с заменой оборудования на более энергоэффективное.

Производительность новой станции обезжелезивания будет составлять 1,5 тыс. куб. м в сутки, что позволит повысить эффективность работы всей ВЗУ, иметь резерв мощности и улучшить качество подаваемой воды. Расчет производился с учетом существующей нагрузки, ведь на сегодня объект обеспечивает водой порядка 8 тыс. жителей, включая целый ряд соцобъектов.

Важно, что все технологические процессы обезжелезивания будут обеспечиваться с использованием кинетической энергии, без использования электроэнергии, в гидроавтоматическом режиме. А это значительно упрощает эксплуатацию станции, которая будет состоять ещё и полностью из отечественного оборудования.

Всего в этом году в городском округе Истра в рамках программы «Чистая вода» и при поддержке Главы региона Андрея Воробьёва были установлены и уже введены в эксплуатацию сразу 5 станций обезжелезивания: в деревнях Дьяково, Красный Посёлок, Курово, Карцево и в Андреевском. Новая станция очистки воды на ВЗУ в Новопетровском — будет 6-я за 2024 год и 13-я за 5 лет.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.