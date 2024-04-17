Глава Химок проверил работу управляющих компаний в рамках месяца чистоты и порядка

Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с председателем совета дома № 13 на улице Калинина Еленой Савельевой проинспектировал работу управляющей компании «Жилищник» в рамках месяца чистоты и порядка. Специалисты покрасили цоколь дома, подготовили клумбы во дворе, обновили входную группу, провели уборку подъездов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Проверили, в каком состоянии фасад дома, инженерные коммуникации, подъезды, подвалы. Поговорили с химчанами, обсудили, какие работы еще необходимо провести. По просьбе жителей капитально отремонтируем кровлю. Дал соответствующее поручение управлению ЖКХ», — прокомментировал Дмитрий Волошин.

Кроме того, коммунальщики просушили подвал, проверили инженерные коммуникации.

«У нас в доме уже много что сделано с начала апреля. Приведен в порядок цоколь, подвал, покрашены двери в подъезд, подготовлены клумбы. Наш двор теперь расцвечен новыми красками, выглядит просто потрясающе», — сказала председатель совета дома № 13 на улице Калинина Елена Савельева.

К маю коммунальные и дорожные службы приведут в порядок 1440 многоквартирных домов и более 600 дворов. Работы проводят во всех микрорайонах Химок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.