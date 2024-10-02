Глава Химок проверил работу котельных

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил работу котельных в Луневском, Кутузовском и Старых Химках. К ним подключены более 100 домов, почти 30 социальных объектов и предприятий, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Продолжаем объезд котельных в Химках. У специалистов было несколько месяцев, чтобы привести все объекты теплоснабжения округа к зиме — проверяем, как проведена работа», — сказал Дмитрий Волошин.

Это уже вторая большая выездная проверка работы котельных главой Химок. Ранее в округе в рамках подготовки к зиме провели противоаварийные тренировки, пробные пуски тепла.

По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в округе подключают к теплу школы, детские сады, поликлиники и дома.

Всего в Химках 57 котельных, 114 центральных тепловых пунктов и 460 километров сетей холодного и горячего водоснабжения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.