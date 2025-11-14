Глава Химок Елена Землякова проверила ход ремонта сетей водоснабжения

«Меняют более 1,3 тыс. метров изношенных труб на более современные и долговечные. Это позволит улучшить качество водоснабжения для 24 тыс. жителей города. Ход ремонта на участке проверила глава города Елена Землякова», — говорится в сообщении.

Землякова отметила, что ремонт сетей водоснабжения является одним из этапов инвестиционной программы «Химкинского водоканала». Реконструкция позволит улучшить качество водоснабжения для 24 тыс. потребителей.

Также в рамках инвестиционной программы здесь заменят 26 колодцев и 20 задвижек. Это позволит в случае аварийных отключений оперативно переключать сети и не оставлять потребителей без ресурса.

«Ремонтные работы планируется завершить до 25 ноября. Это первый этап из трех крупных запланированных. Работа ведется с минимальным разрытием методом горизонтально-направленного бурения. После окончания всех работ будет проведено благоустройство территории», — написала Землякова в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в каждом муниципалитете региона реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Он отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.