Глава Химок Елена Землякова проверила ход ремонта сетей водоснабжения
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки
Глава Химок Елена Землякова проверила ход ремонта сетей водоснабжения на улице Кирова в микрорайоне Клязьма-Старбеево, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Меняют более 1,3 тыс. метров изношенных труб на более современные и долговечные. Это позволит улучшить качество водоснабжения для 24 тыс. жителей города. Ход ремонта на участке проверила глава города Елена Землякова», — говорится в сообщении.
Землякова отметила, что ремонт сетей водоснабжения является одним из этапов инвестиционной программы «Химкинского водоканала». Реконструкция позволит улучшить качество водоснабжения для 24 тыс. потребителей.
Также в рамках инвестиционной программы здесь заменят 26 колодцев и 20 задвижек. Это позволит в случае аварийных отключений оперативно переключать сети и не оставлять потребителей без ресурса.
«Ремонтные работы планируется завершить до 25 ноября. Это первый этап из трех крупных запланированных. Работа ведется с минимальным разрытием методом горизонтально-направленного бурения. После окончания всех работ будет проведено благоустройство территории», — написала Землякова в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в каждом муниципалитете региона реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Он отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.
«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.
