Глава Истры посетила ЖК «Павлово-2»

На прошлой неделе на объекте вышел из строя глубинный насос, снабжающий из 120-метровой основной скважины весь поселок водой. В ходе исследования проблемы и последующего каротажа ствола скважины выяснилось, что застройщик «Павлово-2» пробурил скважину с технологическими нарушениями. Да, с 2009 года она снабжала водой жителей, однако крайне завышенный «разбор» воды в рекордную жару 2024 года повлиял на общее функционирование объекта. Основная скважина из-за нарушений её бурения исчерпала свой ресурс, в воде появились примеси песка и глины, монтаж нового насоса нецелесообразен.

На сегодня водоснабжение жителей «Павлово-2» обеспечивает резервная скважина за счет глубинного насоса малой мощности, также вода поступает от соседней ВЗУ за счет перемычки. Кроме того, в самом ЖК от аварийной службы Подмосковья дежурит и автоцистерна с питьевой водой для нужд жителей.

На исправление ситуации, как пояснили специалисты, потребуется порядка 2-х месяцев, то есть до конца августа. Но работа уже стартовала, была завезена бурильная установка, а сотрудники приступили к цементации обсадной трубы.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.