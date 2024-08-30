Глава Фрязина проверил работу самых крупных объектов теплоснабжения в округе

Глава округа Фрязино Дмитрий Воробьев вместе с генеральным директором АО «Теплосеть Фрязино» Николаем Танасийчуком и коллегами оценили готовность котельных № 14 и 15 к новому отопительному периоду по итогам сезонных планово-предупредительных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Котельная № 14 была модернизирована в 2013 году, и с этого момента работники крайне внимательно относятся к новому оборудованию, ежегодно проводят необходимое техническое обслуживание. В этом году здесь заменили старые окна, проложили новый теплообменник на одном из контуров, сейчас идет капитальный ремонт кровли и фасадов.

На оборудовании котельной № 15 лежит самая серьезная нагрузка в округе — объект обеспечивает горячей водой и теплом 123 многоквартирных дома. В ходе сезонных работ здесь перебрали двигатели и заменили подшипники, установили новые электромагнитные расходомеры, заменили защитное и пускорегулирующее оборудование, отремонтировали газовое оборудование.

«В течение августа на всех котельных города установили датчики для удаленной диспетчеризации. Датчики позволят считывать по котельным и многоквартирным домам температуру и давление в системе в режиме онлайн на региональной карте „Мониторинг теплоснабжения“. Цифровая диспетчеризация начнет функционировать уже с понедельника и облегчит работу сотрудников котельных в наступающий осенне-зимний период», — сказал глава Фрязина Дмитрий Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.