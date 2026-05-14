Глава Электростали проверил работу коммунальных служб 13 мая

Глава Электростали Филипп Ефанов 13 мая провел плановый объезд территорий округа и проконтролировал содержание дворов, дорог и ход благоустройства. Он также посетил адреса, откуда поступили обращения жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время объезда особое внимание уделили ямочному ремонту, прометанию дорог, восстановлению бордюрного камня, подбору мусора и покосу травы. Глава округа проверил, как коммунальные службы справляются с текущими задачами, и оценил состояние территорий после проведенных работ.

Комиссия посетила двор на Южном проспекте, где идет комплексное благоустройство. Подрядчик демонтирует старый асфальт и бордюры, выравнивает площадки и вывозит порубочные остатки. Сейчас работы ведутся на шести из семи дворовых территорий округа. Также глава побывал в Восточном микрорайоне, где продолжается замена сетей теплоснабжения. С подрядной организацией обсудили качество восстановления территорий после завершения работ.

В ходе объезда Филипп Ефанов пообщался с жителями поселков Елизаветино и Новые дома. Люди задали вопросы о ремонте в подъезде, уборке придомовых территорий, покраске лавочек и состоянии дренажной канавы. Все обращения переданы профильным службам для решения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.