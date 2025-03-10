Глава Дубны проверил состояние парков и качество уборки улиц города

Глава Дубны Максим Тихомиров выехал с командой для проверки состояния парков, скверов, а также качества уборки улиц наукограда. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам Тихомирова, к первым теплым дням МБУ «Городские парки» подготовились хорошо, нареканий нет.

«Уже выполнен большой объем работ по расчистке берега озера от камыша, убран смет. Сотрудники готовятся украсить территорию цветами, а также добавить освещения. Заехали также на Комсомольскую набережную, здесь также нет нареканий к работе», — отметил Тихомиров.

А вот к уборке газонов у главы округа вопросы остались.

«Если на обочинах коммунальные службы уже убрали мусор, то вдоль тротуаров еще только предстоит. Поставил задачу МБУ «ЖКУ» и подрядчикам в кратчайшие сроки выполнить эти работы. Параллельно определяем площадки для проведения традиционных общегородских субботников», — сообщил Максим Тихомиров.

Погода позволяет уже сейчас начать серию традиционных субботников. Задача — максимально привести в порядок город к маю.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.