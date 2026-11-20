Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов 19 ноября посетил водозаборный узел на Инженерной улице в Дмитрове и проверил готовность систем водоснабжения к зиме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Водозаборный узел обеспечивает чистой водой около 30 тыс. жителей улиц Большевистской, Центральной, Инженерной, Подъячева, Минина, Космонавтов, а также Дмитровскую больницу. Здесь работают шесть скважин и станция обезжелезивания. На случай отключения электричества установлен дизельный генератор мощностью 700 кВт для бесперебойной работы системы.

Михаил Шувалов пообщался с машинистом насосных установок Любовью Ивановной, которая работает здесь с 2014 года, и начальником службы водозаборных узлов Дмитрова Светланой Юрьевной, занимающей эту должность с 1996 года. Они сообщили, что оборудование работает штатно, без сбоев. Глава округа поблагодарил сотрудниц за ежедневный труд.

По данным «Дмитровского водоканала», при подготовке к осенне-зимнему периоду заменили 58 пожарных гидрантов, 14 частотных преобразователей и 13 погружных насосов, промыли 11 резервуаров чистой воды. Также заменили 22 задвижки — 183% от плана. Плановые показатели подготовки выполнены. Аварийные бригады дежурят круглосуточно для оперативного реагирования на нештатные ситуации.

«Проверил готовность водозаборного узла к работе в зимних условиях. Для нас принципиально важно, чтобы вода бесперебойно поступала и в дома жителей, и в социальные учреждения. Держу этот вопрос на контроле — ни один сигнал от жителей не останется без внимания», — отметил Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.