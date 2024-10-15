Глава Чехова проверяет работы по устранению технологических отключений в округе

С целью мониторинга проведения работ по устранению технологических отключений глава городского округа Чехов Михаил Собакин посетил коммунальные объекты. Об этом сообщает пресс-служба администрация округа.

Завершаются работы по ремонту утечки на теплотрассе по улице Гагарина. Ожидается, что через несколько часов с момента начала мониторинга жители домов № 49, 47 и 45 будут обеспечены теплом. Работы по устранению проблем продолжались до поздней ночи.

Комиссия также посетила котельную № 17 для контроля параметров подачи теплоносителя в дома и детский сад мкр. Ровки. По 13 адресам, озвученным в комментариях у главы округа, было проведено развоздушивание системы отопления, однако в ряде подъездов и отдельных квартирах все еще наблюдаются проблемы. Перечень адресов находится в работе.

Глава округа отметил обращения по улицам Лопасненской, дома № 1, 2, 8 Марта, Маркова, дома № 11, 13, Чехова, дома № 41, 43, 33/9 и Весенней. С утра на объекты выходят ремонтные бригады, поставлена задача обеспечить подачу тепла жителям до конца 15 октября.

Если у вас возникли проблемы с подачей тепла или система в жилом помещении завоздушена, пожалуйста, обратитесь к специалистам по телефону: 8 (985) 385-80-28.

В случае возникновения аварии звоните в ЕДДС по телефону: 8 (910) 101-07-24 или 112. Также доступна горячая линия главы округа: 8 (800) 200-10-67.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.