Глава Талдомского округа провел пеший обход в связи с обращением жителей

Глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин провел пеший обход в деревне Юркино с заместителем главы Талдомского округа Екатериной Марусевой, депутатом Совета депутатов Талдомского городского округа Татьяной Белозеровой, территориальным управляющим Людмилой Ястребовой и представителем управляющей компании Дмитрием Романович, с участием старосты деревне Юркино Раисой Корчагиной. Обход был совершен в связи с обращением жителей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В деревне активные жители озвучили важные предложения и замечания по вопросам содержания придомовых территорий.

Основное внимание уделено необходимости регулярного ухода за детскими игровыми площадками. Многие жители отмечают, что оборудование требует ремонта, а безопасность детей — в первую очередь.

Также поднимался вопрос об окосе территории деревни. Заросшие участки создают не только неразбериху, но и неблагоприятные условия для жизни.

Предложения взяты в работу и направлены в профильные организации для отработки.

Данные инициативы помогут улучшить качество жизни и сделают жизнь деревни более ухоженной и комфортной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что работа выездных администраций не вызывает сопротивления или отторжения и является заметной.

«Тема выездных администраций не вызывает сопротивления, не вызывает отторжения, и это очень приятно. И если это так везде, то, безусловно, наше взаимопонимание, ответы на вопросы и мелкие, и более масштабные мы своевременно можем разъяснять громадье этих вопросов, начиная с тропинки, заканчивая экологией и всем, связанным с транспортным сообщением. Считаем эту работу заметной», — сказал Воробьев.