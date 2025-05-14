Глава Чехова проверил качество уборки на улицах Мира, Полиграфистов и Молодежной

В округе Чехов завершился месячник благоустройства, в рамках которого местные жители помогали коммунальным службам округа привести в порядок дворы и общественные пространства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По многочисленным обращениям жителей, глава округа Михаил Собакин проверил качество уборки на улицах Мира, Полиграфистов и Молодежной.

«Вынужден констатировать, что недовольство жителей справедливо. До конца сегодняшнего дня все территории должны быть приведены в нормативное состояние: убран смет, очищены урны и вывезен мусор с контейнерных площадок», — подчеркнул Михаил Собакин.

В настоящее время на улице Полиграфистов ведутся работы по реконструкции тепловых сетей и модернизации контейнерной площадки. В текущем году во дворе домов № 11, 12, 13, 15, 16 по улице Мира планируется масштабное благоустройство в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Проект включает замену и модернизацию двух детских игровых площадок и одной площадки для воркаута.

Также в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» запланирован ремонт автомобильной дороги по улице Мира.

Дополнительно глава округа поручил до конца мая высадить цветы во дворах, закрасить граффити, выполнить ямочный ремонт и восстановить земляное покрытие после проведения работ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.