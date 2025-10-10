Глава Чехова провел смотр коммунальной техники к осенне-зимнему периоду

Традиционно в первой половине октября в муниципальном округе Чехов проводится смотр коммунальной техники и оценивается готовность предприятий и персонала к началу зимнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

К этому времени часть техники переоборудуется под зимнее содержание дорог, общественных пространств и внутридворовых территорий. Специалисты расконсервируют средства малой механизации и проводят ревизию всего оборудования. Свои автопарки представили МБУ «Чеховское благоустройство» и производственный комплекс «Чеховский» компании «Мосавтодор».

«Напомню, что год от года число муниципальных дорог увеличивается. Мы принимаем на баланс бесхозные дороги и начинаем их обслуживать. Только за последние годы протяженность сети автомобильных дорог общего пользования, закрепленных за МБУ „Чеховское благоустройство“, увеличилась более чем на 200 километров и сегодня составляет 938,6 км, среди них есть дороги с усовершенствованным покрытием — 306,3 км, а также с грунтовым и переходным покрытием — 632,3 км. Протяженность региональных дорог, которые обслуживает „Мосавтодор“ составляет 381 километр. Помимо дорог, уборке подлежат и такие объекты, как дворовые территории, внутриквартальные проезды, общественные территории, детские игровые и спортивные площадки», — рассказал глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.

В этом сезоне будет задействовано более 60 единиц большой техники, включая трактора, самосвалы, погрузчики, грейдеры и другое, а также средства малой механизации — мотощетки, снегоуборщики, мини-транспортеры и прочее. В периоды обильных снегопадов к расчистке будут привлекаться подрядные организации.

В уборке улиц и дворов задействуют более 150 рабочих, среди которых уборщики территорий, дорожные рабочие, разнорабочие и водители. Все они уже обеспечены спецодеждой и сезонным инвентарем в достаточном количестве. В ходе осмотра глава округа дал поручение руководству муниципальной компании дополнительно приобрести ручные снегоочистители и лопаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.