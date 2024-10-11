Глава Чехова провел общегородской смотр коммунальной спецтехники

В городском округе Чехов состоялся общегородской смотр техники, который провел глава округа Михаил Собакин. На мероприятии были представлены автопарки МБУ «Чеховское благоустройство», управляющих компаний и производственного комплекса «Чеховский» компании «Мосавтодор». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Совсем скоро коммунальная техника будет переведена на зимний режим работы: на машины установят оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов. Также планируется расконсервация техники, предназначенной для зимнего периода, включая линейные снегопогрузчики и роторные снегоочистители.

«В прошлом году благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева автопарк спецтехники пополнился на 14 машин для уборки дворов и общественных пространств. В этом году МБУ «Чеховское благоустройство» дополнительно закупило 8 единиц техники, среди которых 3 самосвала «МАЗ», два фронтальных погрузчика АМКАДОР, один автогрейдер и две комбинированные дорожные машины. До конца года предприятие планирует приобрести еще 4 подметально-уборочных машины», — отметил Михаил Собакин.

Для очистки улиц и общественных пространств в этом сезоне будет задействовано 56 единиц большой механизации и 36 машин малой механизации. Дополнительно подрядные организации привлекут более 20 единиц уборочной техники, а работу будут поддерживать 169 сотрудников МБУ «Чеховское благоустройство».

В этом году для складирования снега в городе Чехов подготовлено 7 площадок общей площадью 578 тыс. кв. метров. В ходе смотра предприятия округа продемонстрировали не только свои автопарки, но и наличие сезонного инвентаря, расходных материалов и спецодежды для сотрудников, которые будут задействованы в уборке улиц и дворов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.