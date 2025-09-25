Глава Чехова проконтролировал содержание общественных территорий в пос Мещерское

В рамках еженедельного обхода территорий округа глава Чехова Михаил Собакин проконтролировал содержание общественных территорий в поселке Мещерское. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Обратил внимание представителей МБУ «Чеховское благоустройство» на обилие старых консолей и обвисших проводов на столбах линий электропередачи. Отдельного внимания требуют детские площадки. На них необходимо отмыть и покрасить элементы малых игровых форм. До конца следующей недели все работы должны быт проведены», — прокомментировал глава округа.

Также Михаил Собакин поручил подрядчику внести в план работ на следующий весенне-летний сезон реконструкцию цоколя многоквартирных домов, ремонт всех входных групп у дома № 12/1, ямочный ремонт, очистку и модернизацию скамеек у дома № 10.

Среди прочих поручений: удаление граффити со стен домов, смет и очистка парковочных пространств, очистка крыши трансформаторной подстанции от мусора и приведение в надлежащий вид палисадников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.