Глава Чехова проконтролировал ход ремонтных работ на котельной в селе Молоди

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин проконтролировал ход демонтажных работ на котельной № 20 в селе Молоди. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и правительства региона в муниципалитете появилась возможность реконструкции объекты теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Котельная № 20 включена в программу модернизации и будет полностью обновлена. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Объект был введен в эксплуатацию в 1978 году. Котельная отапливает 6 многоквартирных домов, школу, Дом культуры, а также Семейный центр помощи семье и детям «Чеховский», социально реабилитационный центр для несовершеннолетних «Аистенок».

В ходе реконструкции планируется заменить основное котельное оборудование: шесть устаревших котлов заменят на четыре новых, также будет обновлено газовое оборудование и насосная группа, установлены узлы учета тепловой энергии. Котельная будет полностью автоматизирована и обеспечена датчиками с передачей данных на центральный аппарат дистанционного управления системой.

«На данный момент уже демонтировано два котла, идет подготовка фундамента под установку нового оборудования. Это обеспечит жителей горячей водой по окончании отопительного сезона. Все работы ведутся без отключения действующего оборудования», — подчеркнул Михаил Собакин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что для региона очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.