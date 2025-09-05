Глава Чехова Михаил Собакин посетил котельную № 7 в селе Дубна

В пятницу глава Чехова Михаил Собакин осмотрел ход работ по реконструкции и подготовке котельной к осенне-зимнему периоду, сообщает пресс-служба администрации округа.

Котельная была введена в эксплуатацию в 1983 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалась. Она отапливает 12 жилых многоквартирных домов и объекты социальной сферы: школьное и дошкольное учреждения, Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт. Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева котельная была включена в масштабную программу модернизации объектов теплоснабжения округа Чехов со сроком реализации на два года.

В настоящее время в котельной, на месте демонтированного оборудования, установлен новый котел № 1. Проводится обвязка и монтаж трубопроводов с использованием металлоконструкций. Осуществляется разборка вспомогательных систем и сортировка демонтированных материалов. Все работы выполняются без отключения третьего котла, который обеспечивает горячее водоснабжение жителей.

В ходе реконструкции на место трех старых котлов рабочие установят новые. Также будет произведена замена основного и вспомогательного оборудования: дымовой трубы, узла водоподготовки с насосным и фильтрационным оборудованием, внутреннего газоснабжения с газорегуляторной установкой. Проектом предусмотрена полная реконструкция здания. На сегодняшний день подрядчик приступил к локальному ремонту крыши. В следующем году запланировано полностью обновить здание и кровлю.

После модернизации котельная будет полностью автоматизированной, а все показатели в онлайн режиме будут передаваться на основной диспетчерский пункт ресурсоснабжающей организации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения.

Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.