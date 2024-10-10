Глава Чехова контролирует процесс подачи тепла в дома и устранения аварий на сетях

В городском округе Чехов организованы ежедневные заседания штаба, посвященные вопросам теплоснабжения в осенне-зимний период. Дважды в день: утром и вечером представители ресурсоснабжающей организации и управляющих компаний докладывают оперативную обстановку главе городского округа Чехов Михаилу Собакину по подаче тепла на территории округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Хочу сразу обратить внимание жителей, что процесс запуска отопления в многоквартирные дома довольно трудоемкий и не происходит одномоментно. По технологии, после пуска тепла магистральные и квартальные сети заполняются водой, затем открываются внутридомовые задвижки, и только после этого управляющие компании приступают к пуско-наладочным работам и регулировке систем отопления в квартирах МКД, в том числе проводят проверку стояков и вентилей», — отметил Собакин.

На данный момент котельные округа Чехов находятся в работе. Теплоноситель подается в учреждения и многоквартирные дома. Однако в процессе увеличения давления на некоторых участках теплосетей произошли утечки, которые устраняются 8 специализированными бригадами.

Кроме того, в начале отопительного сезона возможно завоздушивание системы, что может затруднить подачу тепла в квартиры. В этом случае развоздушивание в системе производится специалистами управляющих компаний.

Если у жителей возникли проблемы с подачей тепла или система в жилом помещении завоздушена, необходимо обратиться к специалистам:

Диспетчерская «Теплосеть»: 8(496)722-26-23;

Оператор АДС: 8(985)385-80-28;

В случае возникновения аварии нужно обратиться по номеру телефона Единой дежурно-диспетчерской службы: 8(910)101-07-24 или 112;

горячая линия главы: 8(800)200-10-67.

«Благодарю жителей за понимание и со своей стороны обещаю максимально оперативно обеспечить теплом все жилые помещения», — добавил Михаил Собакин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.