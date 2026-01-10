Гладков посоветовал жителям Белгородской области покупать генераторы из-за ВСУ

сегодня в 10:16

Восстановление подачи воды и света в Белгородской области продолжается

Восстановительные работы после отключения электричества, воды и теплоснабжения в Белгородской области из-за ракетной атаки ВСУ, которая произошла 9 января, продолжается. Примерно 600 тыс. человек тогда остались без этих ресурсов, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он поблагодарил энергетиков, которые проводили восстановительные работы.

Гладков отметил, что резервная генерация не сможет заменить в полной мере выпадающее поступление электричества в промышленные предприятия и жилые дома. Поэтому людям порекомендовали, при наличии возможности, приобрести личный генератор.

Восстановительные работы будут вести дальше. В данный момент закрываются задачи по жилому фонду.

«Смотрим ущерб, который нанесен промышленным предприятиям, и вместе с промышленниками будем искать пути решения», — добавил Гладков.

Утром 9 января сообщалось, что в Белгородской области из-за ночной атаки ВСУ электричества лишились 556 тыс. человек. Более 1,9 тыс. многоквартирных домов остались без отопления. Примерно 200 тыс. человек лишились воды. Аварийные бригады восстанавливали подачу ресурсов.

