«Будто насрали»: «щедрая» начинка в трубочках поразила вологжанку

сегодня в 16:41

Жительница Вологды приобрела трубочки с вареной сгущенкой в одном из супермаркетов. Однако начинка поразила девушку — об этом она написала в соцсетях.

Оказалось, что трубочки пустые внутри. Только на краю будто просто намазали сгущенкой, чтобы обмануть покупателя и создать видимость нормального десерта.

Комментаторы с юмором отнеслись к контенту: «Будто насрали в трубочку», «Трубочка с козьим горохом», «На них даже смотреть стыдно».

Обратилась ли пользовательница Сети в магазин с претензией, неизвестно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.