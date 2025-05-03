Гендиректор «Россетей» Подмосковья озвучил порядок подключения света в регионе

В Московской области специалисты приступили ко второму этапу подключения населенных пунктов к подаче электроэнергии, которая нарушилась из-за непогоды. Подробно о порядке подключения объектов рассказал генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор.

В первую очередь специалисты до 19:00 подключали в том числе объекты в муниципальном округе Истра. Там в подключении нуждались 69 населенных пунктов. В городском округе Клин подключили 96 населенных пунктов, а в Мытищинском — шесть. В Пушкинском городском округе подключили семь населенных пунктов, в Сергиевом Посаде — 22.

«Ночью мы планируем оставшийся Дмитровский район (Дмитровский муниципальный округ — ред.) 37 населенных пунктов включить, Клинский — еще 23 включить. По Мытищинскому завершить, соответственно, 1 населенный пункт, Солнечногорский тоже завершить 80 населенных пунктов, ну и Талдомский тоже планируем завершить 53 населенных пункта», — сообщил Пятигор.

По словам гендиректора «Россетей», есть вероятность, что 86 населенных пунктов в Дмитровском муниципальном округе будут подключать уже ночью.

Ранее Пятигор рассказал, как специалисты поделили объем работы на три этапа. Восстановительные работы будут вестись в круглосуточном режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всю ночь службы восстанавливали электричество в тех населенных пунктах, которые остались без света. Было организовано заседание штаба.

«Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки», — подчеркнул Воробьев.