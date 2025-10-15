Газ провели в дома многодетных семей в поселке «Аист» округа Дубна

«Сначала мы топились электричеством и очень ждали, когда появится газ — сегодня нам его подключили. Отопление электричеством в месяц выходило порядка 15-20 тысяч, то сейчас мы рассчитываем в среднем на 1,5 тысячи рублей в летние месяцы и 5-6 тысяч в зимние. Для нас это экономия и чувство облегчения, что мы в зиму входим с газом и отоплением», — поделилась Екатерина Малахова, хозяйка дома.

Всего в поселке «Аист» уложено около 3 км газопровода. В рамках «Социальной газификации» в частные дома газ проводят до границы участков. Подведение газа в дом и необходимое оборудование потребитель оплачивает сам, но для многодетных семей действует система льгот — до дома газ проводят бесплатно, а также выделяют субсидию в размере 80 тыс. рублей на покупку газового оборудования. Сотрудники «Мособлгаза» всегда на связи с потребителями и готовы проконсультировать по любым вопросам.

«С помощью „Социальной газификации“ в Дубне уже получают газ 154 дома, в процессе подключения еще 95. Программа работает с 2021 года и с 2022 года стала бессрочной. В нашем наукограде работы велись активно: совместно с „Мособлгазом“ мы провели голубое топливо в Юркино, в частный сектор рядом с Ленинградской улицей и на Вокзальной. Работы продолжаются: мы всегда на связи с „Мособлгазом“, готовы поддерживать их на всех этапах работы», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.