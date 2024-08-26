Форум «Управдом» состоялся в Котельниках

Этот форум проходит ежеквартально на протяжении многих лет. На этот раз за круглым столом собрались председатели советов многоквартирных домов и руководители профильных служб города, сообщили в администрации городского округа Котельники.

На повестке в этом году две темы:

1) Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах. Начальник управления ЖКХ администрации городского округа Котельники Лариса Визаулина рассказала, в каких домах и в какие сроки будет проведет ремонт, а также подробности и особенности проведения работ капитального характера. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте фонда капитального ремонта

2) Техобслуживание внутриквартирного газового оборудования. Заместитель главы Котельников Сергей Полевщиков отметил, что техническое обслуживание будет проводиться один раз в год в соответствии с графиками. Графики будут размещены на официальном сайте ресурсно-снабжающей организации «Мособлгаз».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.

