Форум «Управдом» пройдет в Химках 24 сентября

Форум «Управдом» пройдет 24 сентября в пресс-центре «Арены Химки», где жители смогут обсудить подготовку к отопительному сезону и вопросы ЖКХ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Форум «Управдом» состоится 24 сентября в Химках. Мероприятие пройдет с 17:00 до 20:00 в пресс-центре «Арены Химки» по адресу: улица Кирова, владение 24, КПП 2, вход № 9.

Специалисты профильных организаций проведут прием граждан. Также выступят заместитель главы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и руководитель ассоциации председателей советов многоквартирных домов округа.

Участники обсудят подготовку к отопительному сезону, техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Все озвученные вопросы передадут профильным службам и ответственным организациям.

К участию приглашаются председатели советов многоквартирных домов, представители ТСЖ, ТСН, ЖСК и активные жители. Подписаться на канал администрации в MAX можно по ссылке: https://max.ru/gohimkiadm

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.