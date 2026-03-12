Форум руководителей УК ЖКХ прошел в Серпухове

сегодня в 18:40

Всероссийский форум руководителей управляющих компаний ЖКХ «УТРО. Надежный тыл. Мы рядом» впервые прошел в Серпухове. Участники обсудили капитальный ремонт, модернизацию инфраструктуры и повышение качества услуг, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конференция объединила председателей советов многоквартирных домов, представителей профильных учебных заведений и поставщиков услуг ЖКХ из соседних городов, а также Хабаровска, Уфы, Оренбурга, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы.

В центре внимания были реализация федеральной программы капитального ремонта, требующая новых компетенций от управляющих компаний, износ коммунальной инфраструктуры и внедрение современных технологий. Отдельно участники обсудили повышение прозрачности услуг и выстраивание эффективного диалога между УК, органами власти, ресурсоснабжающими организациями и жителями.

Главным итогом форума стало создание постоянно действующей рабочей гильдии управляющих компаний в сфере ЖКХ. Площадка позволит наладить постоянное взаимодействие и оперативно решать отраслевые задачи.

В преддверии профессионального праздника отличившимся специалистам вручили значки «Лучший в профессии» и благодарственные письма.

«Благодарю организаторов — гильдию УК под руководством Лилианы Старшининой и торгово-промышленную палату Серпухова — за проведение форума на высоком уровне», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Он подчеркнул значимость выбранной площадки для обсуждения ключевых вопросов отрасли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.