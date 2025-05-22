Фонд капремонта Подмосковья стал победителем межрегиональной многоотраслевой премии

Организация одержала победу в номинации «Цифровая трансформация деятельности организации».

Цифровая трансформация — это проект по переводу в цифровой формат взаимодействия с потребителями и внутренних процессов организации, который реализует фонд с 2025 года. Эксперты оценивали количество, качество применяемых решений, охват внедрения и удобство для потребителей.

Прозрачность и открытость — главные принципы организации. Она стремится к постоянному диалогу с жителями, своевременно информируя о ходе работ и оперативно реагируя на все возникающие вопросы.

В этом году на участие в премии поступило 980 заявок из 37 регионов. Наибольшее количество из Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской и Свердловской областей.

Премия организована советом по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также при поддержке федерального партийного проекта партии «Единая Россия» «Школа ЖКХ».

Ее цель — выявление лучших и инновационных практик в отрасли городского и жилищно-коммунального хозяйства, а также благоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.