Фонд капремонта Подмосковья изучил новые технологии на форуме

Фонд капитального ремонта Подмосковья принял участие в форуме-практикуме по экологичным материалам и энергоэффективным решениям для многоквартирных домов. Мероприятие прошло в Межрегиональном центре компетенций «Техникум имени С. П. Королева», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Форум-практикум «Экоматериалы и энергоэффективные решения в строительстве и капитальном ремонте многоквартирных домов Подмосковья» объединил представителей фонда капремонта, его подрядчиков, производителей стройматериалов, профильных министерств, общественных организаций и профессиональных ассоциаций.

На выставке производители из России и Беларуси представили материалы и технологии для строительства и капремонта. Особое внимание уделили экологичности, прочности и теплоэффективности решений. Подрядчики познакомились с системами крепления, утепления, шумоизоляции и отделки фасадов. У стендов можно было получить консультации по применению материалов, их технологическим особенностям и стоимости.

Для фонда форум служит одним из инструментов поиска новых строительных технологий и их внедрения в рабочую практику.

Практическую часть посвятили выступлениям экспертов по оценке квалификаций специалистов ЖКХ и капремонта. Параллельно в классах центра проходили квалификационные экзамены по технической эксплуатации многоквартирных домов, организации капремонта, расчетам за жилищно-коммунальные услуги, наладке домового оборудования и электромонтажным работам.

Лучшим региональным представителям отрасли вручили благодарственные письма и почетные грамоты различных уровней за вклад в развитие и профессионализм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.