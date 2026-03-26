Фонд капитального ремонта принял участие в форуме, посвященном энергоэффективным решениям в строительстве

Форум-практикум «Экоматериалы и энергоэффективные решения в строительстве и капитальном ремонте многоквартирных домов Подмосковья» собрал в Межрегиональном центре компетенций «Техникум имени С. П. Королева» представителей Фонда капитального ремонта Московской области, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства региона и его подрядных организаций, производителей строительных материалов, представителей профильных министерств, общественных организаций и профессиональных ассоциаций, сообщает пресс-служба ведомства.

«Среди ключевых нововведений этого года — заключение договоров подряда сроком до одного года. При этом один контракт будет включать не более пяти домов, а все работы должны быть завершены до 31 декабря без права переноса. Кроме того, в реестр квалифицированных подрядных организаций теперь вошли для выполнения работ и муниципальные учреждения муниципальные управляющие компании. Все это делаем для того, чтобы выполнить свою главную цель — сократить сроки работ и минимизировать расторжения договоров», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Выставочную экспозицию форума посвятили современным материалам и технологиям, применяемым в строительстве и капитальном ремонте. Акцент производителей делался на экологичности, прочности и теплоэффективности применяемых решений. Были представлены все группы продуктов, востребованных при капремонте — подрядчики знакомились с системами крепления, утепления, отделки фасадов и интерьеров, шумоизоляции, материалами для водоотведения, водоснабжения и не только.

Практическая часть форума была посвящена межрегиональному чемпионату профмастерства «Лучший по профессии» среди студентов техникума им. С. П. Королева и специалистов подрядных организаций Фонда капремонта Московской области. Специалисты и студенты показали свое мастерство в пяти номинациях: от фасадных до отделочных работ, а представители производственных компаний провели мастер-классы, демонстрирующие преимущества материалов и технологии работы с ними.

По завершении чемпионата победителей наградили дипломами и ценными призами. Дипломы победителям в номинации «Фасад» вручил руководитель Департамента по спецпроектам и работе с общественностью Фонда капитального ремонта Юрий Козаченко.

Жители Московской области могут решать вопросы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов, через единую цифровую платформу — приложение «Госуслуги.Дом». Все операции доступны в режиме «одного окна», это экономит время и упрощает взаимодействие с управляющими организациями.

