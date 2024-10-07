Фонд капитального ремонта Подмосковья провел выездные проверки в 8 округах

На минувшей неделе руководители проектов центра управления проектами (ЦУП) фонда капитального ремонта Московской области провели выездные проверки в нескольких городских округах региона. В их число вошли Мытищи, Королев, Ленинский, Балашиха, Дзержинский, Жуковский, Раменский и Черноголовка, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В ходе выездов были проведены как плановые, так и внеплановые проверки выполнения работ, а также организованы встречи с представителями местных администраций и жилищными активистами. Основное внимание в текущий период было уделено выполнению сезонных видов работ, которые играют важную роль в рамках капитального ремонта.

«Еженедельный мониторинг и контроль хода работ позволяет оперативно выявлять и устранять возникающие проблемы, что особенно важно в преддверии холодов. Мы стремимся обеспечить выполнение всех сезонных работ в срок, чтобы жилые дома Подмосковья были готовы к зиме», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Руководители проектов ЦУП фонда осуществляют еженедельный контроль реализации краткосрочного плана программы капитального ремонта во всех 57 городских округах Московской области.

Для уточнения статуса работ и получения актуальной информации жители могут обратиться к руководителям проектов напрямую, их телефоны указаны на информационных табличках на домах, а также доступны на официальном сайте фонда в разделе «О фонде». Также для получения актуальной информации о том, включен ли ваш дом в программу капитального ремонта, и о сроках проведения работ можно узнать на сайте фонда по ссылке в разделе «Карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.