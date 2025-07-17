У тебя будут проблемы: в Москве на Дмитрия Певцова подали в суд

МК: активистка Тищенко подала в суд на Певцова о защите чести и достоинства

Тверской районный суд Москвы получил исковое заявление от активистки Александры Тищенко против известного актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова. Известно, что поводом для обращения в суд стало желание защитить честь и достоинство, сообщает сайт MK.Ru .

По информации МК, Тищенко, защищавшая театр «Мел» в районе Отрадное от закрытия, подала иск о защите чести и достоинства. Театр, который работал около 30 лет, все-таки закрыли в 2024 году, несмотря на ее усилия.

Активистка безуспешно пыталась встретиться с депутатом для обсуждения проблемы. Она утверждает, что политик негативно отозвался о руководителе театра, назвав ее «недееспособной как администратор».

На данный момент не сообщается, какую сумму хочет отсудить Тищенко от Певцова и в чем именно она его обвиняет.