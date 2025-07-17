Врач рассказала, как снизить риск возникновения рака кишечника

Как отметила специалист, данный недуг развивается под воздействием разных факторов. Если у кого-то в семье был рак кишечника, у родственников риск его развития намного выше. Также вероятность рака повышается с возрастом, чаще его диагностируют у людей старше 50 лет. Частое употребление красного и переработанного мяса, лишний вес, малая физическая активность, курение, алкоголь и воспалительные процессы в кишечнике, например, язвенный колит или болезнь Крона, тоже могут способствовать развитию заболевания.

Симптомы рака кишечника могут быть разными и варьироваться в зависимости от стадии заболевания. Среди них врач отметила изменения в работе кишечника в виде диареи и запора, кровь в стуле, необъяснимую потерю веса, боль и дискомфорт в области живота, особенно в ночное время, и общую слабость.

«Важно отметить, что на ранних стадиях заболевание может протекать бессимптомно. Поэтому регулярные медицинские осмотры важны для своевременной диагностики», — добавила Трапезникова.

Для профилактики развития рака кишечника стоит придерживаться нескольких правил. Для начала надо соблюдать сбалансированную диету, увеличить потребление фруктов, овощей и продуктов, богатых клетчаткой, снизить количество красного и переработанного мяса. Также следует не забывать о физической активности в течение дня, отказаться от вредных привычек в виде сигарет, алкоголя и проходить регулярные обследования у врача.