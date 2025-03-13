ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России выполнит весенние осмотры 9,5 тыс объектов

Специалисты жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Московскому военному округу) выполнят весенние осмотры более 9,5 тыс. объектов. На обслуживаемых объектах филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Московскому военному округу) продолжаются весенние осмотры, сообщила пресс-служба ведомтва.

«Весенние осмотры проводятся с целью проверки готовности объектов к эксплуатации в весенне-летнем периоде, определения объемов работ по подготовке к эксплуатации и уточнения объема ремонтных работ материально-технической базы, включенных в план текущего ремонта. Проведение весеннего осмотра является важным этапом для дальнейшего безаварийного и эффективного функционирования объектов материально-технической базы воинских частей, что влияет на уровень боевой готовности и работоспособности воинских формирований», — рассказал начальник отдела эксплуатации объектов филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Московскому военному округу) Денис Благодатский.

В 2025 году специалистами жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Московскому военному округу) во взаимодействии с представителями воинских частей планируется к осмотру 9622 объектов казарменно-жилищного фонда. На сегодняшний военные коммунальщики уже осмотрели более 3 000 объектов КЖФ, порядка 90 систем теплоснабжения, более 150 систем водоснабжения, и 140 системы водоотведения, — что составляет 20% от плана на текущий год.

Всего, в соответствии с Указаниями органов военного управления о порядке подготовки коммунальных сооружений воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации до 25 апреля 2025 года будет осмотрено порядка 590 систем теплоснабжения, 466 систем водоснабжения и 435 систем водоотведения.

По результатам весенних осмотров проводится корректировка и утверждение планов ремонта собственными силами социально значимых коммунальных объектов на 2025–2026 годы, определяются перечни объектов, требующих проведения текущего и капитального ремонтов силами специализированных организаций, формируются перечни аварийных объектов, разрабатываются планы мероприятий по подготовке объектов материально-технической базы воинских частей к работе в зимний период.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.