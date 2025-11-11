Фантастический платеж за холодную воду оказался результатом сбоя системы

Жительнице Амурской области выставили счет за воду на 11 миллионов рублей

В Амурской области произошел курьезный инцидент с коммунальными платежами. Жительнице села Тамбовка, которая переехала в Ярославль, но продолжала исправно оплачивать счета за свою квартиру, пришла квитанция за холодную воду на сумму свыше 11,5 миллиона рублей, сообщает ТАСС.