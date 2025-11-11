Фантастический платеж за холодную воду оказался результатом сбоя системы
В Амурской области произошел курьезный инцидент с коммунальными платежами. Жительнице села Тамбовка, которая переехала в Ярославль, но продолжала исправно оплачивать счета за свою квартиру, пришла квитанция за холодную воду на сумму свыше 11,5 миллиона рублей, сообщает ТАСС.
Как разъяснил заместитель начальника региональной жилинспекции Евгений Козуб, причиной фантастического начисления стал технический сбой.
«Согласно информации, представленной ООО „Тамбовские коммунальные системы“, из-за некорректной загрузки показаний приборов учета произошел сбой в работе программы, вследствие чего были произведены неверные начисления», — сообщил чиновник.
После обнаружения ошибки бухгалтер компании оперативно связался с потребительницей, принес извинения и произвел перерасчет, вернув счет к реальным цифрам.
