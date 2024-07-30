Эстакады, мосты и путепроводы отремонтируют в Москве в 2024 году

В 2024 году в Москве планируется ремонт более 150 инженерных сооружений

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что в столице в 2024 году отремонтируют более 150 инженерных сооружений, сообщает «Бриф24» .

Работы проведут на 24 эстакадах, 57 автодорожных мостах и путепроводах, включая мосты «Живописный» и «Шелепихинский». Также будут отремонтированы четыре транспортных тоннеля: «Лефортовский», «Бориса Галушкина», «Гагаринский» и «Транспортный тоннель № 1», расположенный на пересечении МКАД и Профсоюзной улицы. Кроме того, планируется обновить 26 подземных и 13 надземных пешеходных переходов, а также 3 фонтана, отметил глава города.

На мостах, эстакадах и путепроводах заменят деформационные швы и гидроизоляцию, а также обновят дренажные системы. В тоннелях запланирован текущий ремонт, а в пешеходных переходах обновят инженерные системы.

Ремонтные работы на причалах «Сетунь» на Воробьевской набережной и «Кутузовский» на набережной Тараса Шевченко уже завершены.