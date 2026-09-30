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Мужчина умер в автобусе № 29 в Нижнем Новгороде

Мужчина скончался в автобусе маршрута № 29 в Нижнем Новгороде, сообщает ИА «Время Н» .

Вчера утром пассажиру стало плохо в районе остановки «Мыза». Об этом проинформировал перевозчик ООО «Транс-НН».

Водитель вызвал скорую помощь. До ее прибытия он вместе с пассажирами пытался реанимировать мужчину.

«Прибывшая бригада СМП продолжила реанимационные действия, однако мужчину, к сожалению, спасти не удалось», — рассказали в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

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