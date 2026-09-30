В Нижнем Новгороде открылась выставка «Мировые соседи»

В библиотеке имени Ю. А. Андрианова открылась выставка о представителях разных народов Нижегородской области. Проект посвящен Году единства народов, сообщает pravda-nn.ru .

В Нижегородской области живут представители более 120 национальностей и этнических групп. Героями проекта «Мировые соседи» стали десять человек. Творческая группа Нижегородского областного информационного центра записала с ними интервью и сняла видеоролики. На выставке представлены их фотографии в национальных костюмах, сделанные в Нижегородском кремле.

По QR-кодам на постерах можно посмотреть рассказы героев о традициях и услышать, как они читают стихи русских поэтов. Петр и Эльвира Ивановы рассказывают о чувашской культуре и читают Константина Симонова. Аймура и Заур Ахмедовы выбрали Сергея Есенина, Мелина Барави — Владимира Набокова, Альберт Юсупов — Александра Твардовского.

На открытии выставки Юсупов рассказал о нижегородских татарах: их истории, языке и обычаях. Среди сохранившихся традиций он назвал уважение к старшим, раздельную рассадку мужчин и женщин в гостях и борьбу на поясах курэш во время Сабантуя. Выставку посетили читатели библиотеки и школьники. Она продлится до 13 октября. Проект реализован при поддержке Команды креативных практик. 6+

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