16 российских и зарубежных фильмов, которые выйдут на экраны в октябре 2026 года

Какие полнометражные картины стоит посмотреть в кинотеатрах и на стримингах в середине осени, читайте в материале РИАМО.

Что посмотреть в кинотеатрах в октябре 2026 года

1. «Царевна Несмеяна» — фильм о современном мальчике в мире русских сказок

Прагматичный Ерема вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное Тридевятое царство. Чтобы вернуться домой, герою предстоит пройти через сказочные испытания и помочь Царевне Несмеяне, которая кажется окружающим безнадежно грустной. Постепенно Ерема понимает, что за печалью царевны скрывается мечта о настоящей любви.

В российских кинотеатрах семейная комедия Василия Ровенского появится 1 октября. Главные роли исполнили Слава Копейкин, София Петрова, Анастасия Красовская и Рузиль Минекаев.

2. «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» — мультфильм по мотивам советского мультика

Маленький мамонтенок отправляется на поиски своей мамы, о которой он ничего не знает. Вместе с ним в опасное путешествие отправляется птенец Тупик. Героям предстоит пересечь океан на льдине, столкнуться с хищниками и пройти через множество испытаний, постепенно понимая, что дружба требует не только веселья, но и ответственности.

Новый российский семейный мультфильм Александра Войтинского выйдет в кинотеатрах 1 октября.

3. «Битва моторов» — фильм о создании первого российского автомобиля

В 1908 году автолюбитель Андрей Нагель знакомится с инженером Дмитрием Бондаревым. Вместе они собирают команду единомышленников и начинают работу над автомобилем «Руссо-Балт». Когда проект оказывается под угрозой, Нагель решается на рискованный шаг — доказать возможности машины в знаменитом Ралли Монако.

Историко-приключенческая драма Ильи Малинина с Иваном Янковским, Юрой Борисовым и Паулиной Андреевой выйдет на российские экраны 8 октября.

4. «До последнего грамма» (The Weight) — фильм о заключенном, которому предлагают свободу

Мерфи разлучен с дочерью и вынужден отбывать тюремный срок. Неожиданно начальство предлагает ему и нескольким другим заключенным шанс обрести свободу в обмен на участие в опасной операции по контрабанде золота. Однако по мере продвижения героев становится ясно, что доверять друг другу они не могут.

Главные роли в криминальном триллере исполнили Итан Хоук, Рассел Кроу и Джулия Джонс. В российских кинотеатрах фильм выйдет 15 октября.

5. «Морозко» — новое прочтение известной русской сказки

Сестры Марфа и Настя живут в деревушке, где уже много десятков лет не наступает зима. Девочкам приходится противостоять не только сварливой матери, но и древней магии, которая изменила привычный ход природы. Чтобы вернуть в родные края зиму, героиням предстоит разобраться с тайной, связанной с волшебным миром.

Новая российская сказочная история выйдет в кинотеатрах 22 октября. В фильме снялись Елизавета Боярская, Кирилл Зайцев, Артем Быстров и Валентина Мазунина.

6. «Рождение империи» — фильм о Петре I и Северной войне

После возвращения из Великого посольства Петр Первый вступает в затяжную войну со Швецией за выход России к морю. На пути к большой победе будущего императора ждут военные испытания, политические интриги, предательство и личные разочарования. Постепенно борьба за государство становится для Петра и борьбой за собственное место в истории.

Историческую драму Андрея Кравчука с Александром Горбатовым, Милошем Биковичем, Юлией Пересильд и Сергеем Шакуровым можно будет увидеть в российских кинотеатрах 29 октября.

7. «Фьорд» (Fjord) — фильм о румынской семье, переехавшей в норвежскую деревню

В глухую норвежскую деревню на берегу фьорда переезжает семья из Румынии. Поначалу новоселы быстро находят общий язык с соседями, а их дети становятся друзьями. Но идиллия заканчивается после того, как румынская девочка приходит в школу с синяками, а по деревне начинают распространяться тревожные слухи.

Драматический триллер румынского режиссера Кристиана Мунджиу, представленный на Каннском фестивале, выйдет в российский прокат 29 октября. Главные роли исполнили Себастиан Стэн, Ренате Реинсве и Лиза Ловен Конгсли.

Какие фильмы выйдут в российских кинотеатрах в формате «предсеансового обслуживания» в октябре 2026 года

В последние годы громкие голливудские новинки не показывают в России официально, но многие кинотеатры демонстрируют их в формате так называемого «предсеансового обслуживания». Ниже — самые интересные картины, которые, вероятно, можно будет посмотреть в указанном формате.

8. «Сердце зверя» (Heart of the Beast) — фильм о человеке и боевой собаке

После авиакатастрофы бывший военнослужащий спецназа Джеймс Бельмонт и его боевая собака Один оказываются в глухой части Аляски. Им приходится бороться с суровой природой и искать путь к спасению, полагаясь только друг на друга.

В главной роли — Брэд Питт. Режиссером выступил мастер экшена Дэвид Эйер. Американская премьера картины состоялась 25 сентября.

9. «Прайм-тайм» (Primetime) — фильм о знаменитом телевизионном расследовании

Роберт Паттинсон играет ведущего Криса Хансена, прославившегося благодаря телепередаче To Catch a Predator, в которой разоблачали педофилов. Картина рассказывает о создании программы, ее стремительном успехе и превращении журналистского расследования в масштабное телевизионное шоу.

Фильм режиссера Лэнса Оппенхайма вышел в американский прокат 25 сентября.

10. «Тайный дневник Верити» (Verity) — психологический триллер по роману Колин Гувер

Молодая писательница Лоуэн Эшли получает необычное предложение: ей нужно закончить популярную серию романов писательницы Верити Кроуфорд, которая после несчастного случая больше не может работать. Переехав в дом Кроуфордов, Лоуэн обнаруживает рукопись, которую никто не должен был видеть. Ее содержание заставляет девушку сомневаться в том, что она знает о семье.

Главные роли исполнили Дакота Джонсон, Энн Хэтэуэй и Джош Хартнетт. Мировой релиз фильма состоится 30 сентября — 2 октября.

11. «Диггер» (Digger) — фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту с Томом Крузом

В центре истории — могущественный человек, который считает себя спасителем человечества. После катастрофы, вызванной его собственными действиями, он предпринимает отчаянную попытку доказать, что именно ему под силу предотвратить надвигающуюся угрозу.

Новый фильм обладателя «Оскара» Алехандро Гонсалеса Иньярриту с Томом Крузом, Ризом Ахмедом, Сандрой Хюллер и Джоном Гудманом выйдет в кинотеатрах США и Великобритании 2 октября, а международный прокат начнется уже 30 сентября.

12. «Чужая мама» (Other Mommy) — фильм ужасов о загадочном существе

Восьмилетняя Бэла живет в семье, где отношения родителей переживают кризис. Однажды девочка сталкивается с таинственным существом, которое появляется из ее шкафа. Оно выглядит и разговаривает как мама Бэлы, но постепенно становится все более опасным и начинает угрожать всей семье.

Главные роли в хорроре Робa Сэведжа исполнили Джессика Честейн и Джей Дюпласс. В широкий мировой прокат фильм выходит 9 октября.

13. Street Fighter — фильм по знаменитой компьютерной игре

Действие нового фильма по мотивам легендарного файтинга происходит в 1993 году. Рю и Кен Мастерс вновь оказываются втянуты в мир боевых искусств после того, как загадочная Чун-Ли предлагает им принять участие в турнире World Warrior. Однако за соревнованием скрывается масштабный заговор.

В главных ролях — Эндрю Кодзи, Ноа Сентинео, Каллина Лян, Джейсон Момоа, Дэвид Дастмалчян и другие. Фильм режиссера Китао Сакураи выйдет в кинотеатрах 16 октября.

Какие фильмы выйдут онлайн в октябре 2026 года

14. «Животные» (Animals) — триллер о похищении сына влиятельной пары

Кандидат на пост мэра Лос-Анджелеса и его жена оказываются в центре кошмара после похищения их сына. Чтобы собрать требуемый выкуп, супругам приходится принимать все более рискованные решения. Одновременно начинают всплывать тайны, которые могут разрушить их безупречный публичный образ.

Главные роли исполнили Бен Аффлек, Керри Вашингтон, Джиллиан Андерсон и Стивен Ен. Фильм, снятый Аффлеком-режиссером, выйдет онлайн 9 октября.

15. «Любовь твоей жизни» (Love of Your Life) — романтическая драма о неожиданном втором шансе

Майя случайно знакомится с Чарли, и эта встреча становится началом большой любви и жизни, которую она прежде не могла себе представить. Но неожиданное событие полностью меняет планы героини. Майе приходится начать все заново и понять, чего она действительно хочет от жизни и отношений.

Главные роли исполнили Маргарет Куэлли, Габриэл Бассо, Аарон Пьер и Патрик Шварценеггер. В ограниченный кинотеатральный прокат фильм выйдет 7 октября, а 14 октября станет доступен онлайн.

16. «Тенцинг» (Tenzing) — фильм о первом восхождении на Эверест

Картина рассказывает малоизвестную историю Тенцинга Норгея — выдающегося гималайского альпиниста, который вместе с новозеландцем Эдмундом Хиллари первым достиг вершины Эвереста. Фильм показывает не только опасности восхождения, но и отношения между участниками экспедиции, различия в их происхождении и взглядах на гору.

Главные роли исполнили Генден Пхунцок и Том Хиддлстон. Фильм Дженнифер Пидом выйдет в ограниченный кинотеатральный прокат 9 октября, а глобальная премьера в интернете состоится 16 октября.