Еще один дом в Шатуре подключили к газу благодаря президентскому проекту

В деревне Левошево городского округа Шатура произошло радостное событие — сотрудники компании «Мособлгаз» подключили к газу дом семьи Топориковых. «Голубое топливо» пришло в дом благодаря президентскому проекту догазификации, сообщает пресс-служба администрации округа.

Догазификация в рамках программы подразумевает бесплатное подведение трубы газопотребления к границе земельного участка. Чтобы построить газопровод внутри участка и подключить дом к газу, семьи Топориковых воспользовалась комплексным договором.

Раньше семье приходилось отапливать дом дровами, что было довольно хлопотно. Теперь же в доме стало тепло и уютно, а из крана всегда течет теплая вода.

Президентский проект «Социальная газификация» помогает сделать жизнь людей комфортнее и уютнее. Благодаря этому проекту все больше семей могут забыть о проблемах с отоплением и горячей водой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому, по словам главы Подмосковья, продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.