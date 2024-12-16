Еще два населенных пункта газифицируют в Подмосковье в 2025 году

В Наро-Фоминском округе в территориальном управлении Атепцево газифицируют два населенных пункта — деревни Клово и деревни Мельниково, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Этот проект имеет большое значение для жителей, так как обеспечит доступ к современному и безопасному источнику энергии. В соответствии с контрактом завершение работ планируется к концу 2025 года.

Газификация является важной составляющей в развитии инфраструктуры малых населенных пунктов. Она способствует повышению качества жизни жителей, улучшает комфорт жилья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.