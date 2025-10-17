Еще 43 машины для коммунального хозяйства получили муниципалитеты Подмосковья

Министерство ЖКХ Московской области завершило выдачу второй партии коммунальной техники ресурсоснабжающим предприятиям. Еще 20 илососов и 23 каналопромывочные машины вышли на объекты коммунальной инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Илососные автомобили оснащены системой дистанционного управления уровнем ила в цистерне объемом 8 м³, поворотной стрелой на 240° с фиксацией и насосом мощностью 720 м³/ч, которая позволяет чистить колодцы глубиной до 8 метров.

Каланопромывочные машины обеспечивают подачу воды под высоким давлением через гибкий рукав, чистят трубы специальными головками, имеют бак объемом 8 м³, производительность насоса 12,7 м³/ч и работают при температурах от -20 до +40 °C.

Машины получили Домодедово, Егорьевск, Коломна, Лыткарино, Серпухов, Истра, Королев, Можайский, Ступино, Талдомский и другие.

«Все инциденты подсвечивают нам ту технику, которая действительно необходима муниципалитетам — поворотные экскаваторы, мощные илососы и мобильные каналопромывочные машины, поэтому в общей сложности мы закупили 350 единиц новой спецтехники на 3,6 млрд рублей, из них 121 — это автомобили АВР. Поставка будет осуществляться в несколько траншей до декабря. Помимо пополнения технического парка важным фактором является эксплуатация машин, поэтому мы закрепили за каждой единицей конкретного водителя и инженера-механика, ответственного за ее техобслуживание. Всего за три года планируем выдать более 800 единиц», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Основные функции техники:

очистка ливневой и бытовой канализации, водостоков, колодцев

устранение засоров и профилактическая промывка труб

очистка канализационных сетей и коллекторов

удаление осадков из очистных сооружений

санитарная очистка водоемов и резервуаров

уборка загрязненных территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.